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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İsveç'teki seçmenler oy kullanmaya başladı- STOCKHOLM

İsveç'teki seçmenler oy kullanmaya başladı- STOCKHOLM

- Oy kullanma için sıra bekleyen vatandaşlardan görüntüler - Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt ile röportaj - Oy kullanma işlemleri - Türk vatandaşları, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi için sandık başına gittiSTOCKHOLM (AA) - Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İsveç'te yaşayan Türk vatandaşları oy vermeye başladı.
İsveç'te, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, başkent Stockholm'de bulunan Kista Fuar'ında kurulan 17 sandıkta oylarını kullanıyor.Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bugün başlayan oy verme süreci sorunsuz olarak devam ediyor. Sabahtan itibaren buradayız, inşallah yarın da aynı şekilde devam eder ve vatandaşların kullandığı oyları sorunsuz şekilde Türkiye'ye göndeririz.'' dedi.
Sabah saatlerinden itibaren Türk seçmenlerin akın etmeye başladığı alanda İsveç polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
Yaklaşık 39 bin seçmenin kayıtlı olduğu İsveç'te oy verme işlemi 17 Haziran Pazar günü TSİ 20.00'ye kadar devam edecek.İsveç'te 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği referandumunda 10 bin 52 seçmen oy kullanmıştı.

Muhabir Yurt Dışı Başkent Anayasa Değişikliği Referandum 

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