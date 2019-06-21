Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
- İsveç’te ‘En Uzun Gün Bayramı’ coşku ile kutlandı

- İsveç’te ‘En Uzun Gün Bayramı’ coşku ile kutlandı

festivalden kutlamalar

(STOCKHOLM) STOCKHOLM

Genç Kız Genç Kızlar İsveç Çiçekli Festival 


- İsveç’te geleneksel olarak kutlanan ‘En Uzun Gün Bayramı’ coşkuyla kutlandı. İsveç’te geleneksel olarak kutlanan ‘En Uzun Gün Bayramı’ renkli görüntülere sahne oldu. Başkent Stockholm'un en büyük parkı Skansen'de düzenlenen etkinliklere İsveçliler yoğun katılım gösterdi. Yaz Ortası Bayramı olarak bilinen festivale Avrupa’nın çeşitli yerlerinden ve ABD’den gelen turistler de yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar dans edip güzel havanın tadını çıkararak festivalde doyasıya eğlendi. ‘En Uzun Gün Bayramı’ İsveçlilerin yanı sıra birçok İskandinav ülkesinde kutlanan ve tarihi Vikinglere kadar dayanan bir bayram olarak biliniyor. Bu bayramda İsveç'in taşrasından Stockholm'e gelen İsveçliler geldikleri şehirlerin mahalli elbiselerini giyiyorlar. Öte yandan İskandinavların inanışlarına göre bu bayramda topladıkları çiçeklerden taç yapıp, çiçekli tacı gece yastıklarının altına koyan genç kızlar evleneceği kişiyi rüyasında görüyor.
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Gece yarısı yarı çıplak sokağa attılarGece yarısı yarı çıplak sokağa attılar
İzmir'in kadın itfaiyecileriİzmir'in kadın itfaiyecileri
Üniversiteli Nermin, 5'inci kattan ölüme atladıÜniversiteli Nermin, 5'inci kattan ölüme atladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı