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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
İstinaf Mahkemesi, Sancaktepe’deki kazada çocuk şoförün cezasını onadı

İstinaf Mahkemesi, Sancaktepe’deki kazada çocuk şoförün cezasını onadı

Arşiv görüntüler

Minibüs Şoförü Denetimli Serbestlik Sanık Avukatı Hapis Cezası Tutuklu Sanık 

-olay yerinden görüntüler
-kadının ağlaması
-aracın çekilmesi
-cenazenin çıkarılması
-çocuğun görüntüleri
-detaylar

( İSTANBUL )- Çocuk şoför minibüsle eve girmiş, evdeki iki çocuk hayatını kaybetmişti İSTANBUL

- İstinaf Mahkemesi, Sancaktepe’de 2 çocuğun ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin minibüs şoförü 13 yaşındaki R.A. hakkındaki 4 yıl 2 aylık hapis cezasını onadı. Sanığın, yerel mahkemenin kararının ardından tahliye edildiği ve İstinaf Mahkemesi’nin kararıyla birlikte 4 ay daha cezaevinde kalacağı öğrenildi. Sancaktepe’de 8 Haziran 2017 tarihinde aşırı hız yapan 13 yaşındaki R.A.’nın hakimiyetindeki minibüs önüne bir çocuğu da katarak eve girmişti. Kazada evde bulunan çocuklar Efe Yağız Tepe ve Elif Nur Dursun hayatını kaybetmişti. Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, minibüs şoförü tutuklu sanık R.A.’yı “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet verme” suçundan 4 yıl 2 ay hapse çarptırarak tutuklulu halinin devamına karar verdi. Sanık, kararın ardından tahliye edildi Kararın ardından sanık R.A.’nın avukatının, tutukluluk halinin devamına itiraz etmesi üzerine, üst mahkeme sıfatı ile İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, sanık R.A.’nın tahliyesine hükmetti. İstinaf mahkemesi hapis cezasını onadı Ayrıca sanık avukatı hükmün bozulması istemiyle dosyayı İstinaf kanun yoluna taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19’uncu Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanığa “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet verme” suçundan verdiği 4 yıl 2 aylık hapis cezasını usul ve yasaya uygun bularak onadı. 4 ay daha hapis yatacak Kesinleşen kararla, sanık R.A.'nın yattığı süre ve 1 yıllık denetimli serbestlik hakkından yaralandıktan sonra 4 ay daha cezaevinde yatacağı öğrenildi.
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