İstiklal Şehidi'ne 100 yıl sonra vefa

-Türbeden görüntü, dualar

-Başkanın köy halkının elini öpmesi, detaylar



( BURSA )- Bursa'nın Karacabey ilçesinde işgal döneminde yaşadığı köyde herkesin hayatını kurtarırken, kendisi şehadet şerbetini içen Demir Dede'nin kabri 100 yıl sonra yenilendi- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Demir Dede'nin yenilenen mezarı açılırken, bir de anma programı düzenlendi BURSA



- Bursa'nın Karacabey ilçesinde 100 yıl önceki Yunan işgali sırasında yaptığı kahramanlıkla köydeki herkesin hayatını kurtarırken; kendisi şehit olan Demir Dede'nin unutulmaya yüz tutmuş mezarı Belediye Başkanı Ali Özkan'ın gayretleriyle yenilendi. Kulakpınar Mahallesi'nde düzenlenen anma töreniyle Demir Dede, 100 yıl sonra yeniden yaad edildi. Karacabey Belediyesi Kültür Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği kültür envanter araştırmaları sırasında çeşitli hikayelerin, kaybolmaya yüz tutmuş değerlerin peşinde düşmüştü. Ekipler ilçeye bağlı Kulakpınar Mahallesi’nde ise yaşlılardan duydukları hikâye doğrultusunda işgal kuvvetlerine karşı cesareti ile yaşadığı köydeki halkın hayatını kurtaran Demir Dede’nin hikâyesine ve mezarına ulaştı. Belediye ekipleri önce titiz bir çalışma ile harabeye dönen mezarı yenileyerek kahramana yakışır bir hale getirildi.

Ardından Köy halkının anlatımlarından yola çıkarak yaşayan 4 torununa ulaşan belediye ekipleri, hikâyeyi kayıt altına alarak oluşturduğu pano ile mahalle meydanına asıldı. 1 asır sonra törenle yad edildi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törene Kaymakam Yusuf Gökhan Yolcu, Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Ümit Güneri, Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ile Kulakpınar Mahalle Muhtarı Ali Karakuş, çevre mahalle muhtarları ile Kulakpınar halkının yoğun katılım sağladı. Törende ilk olarak ilçe müftüsü Yalçınkaya Demir Dede için Kuran tilaveti gerçekleştirdi. Ardından okunana dualarla başta Demir Dede olmak üzere vatan için canını ortaya koyan tüm şehitlerin ruhu için dualar okundu. Törenin sonunda söz alan Belediye Başkanı Ali Özkan ‘’Ekiplerimizin başarılı çalışması sayesinde bu mezarı ve hikâyesini gelecek nesillere aktarıyoruz. 15 Temmuz gibi milli birliğimiz adına büyük fedakârlıkların yapıldığı anlamlı bir günde buradayız. Tek mermisi ile şehit düşeceğini bile bile tüm köyün hayatını kurtarmak için canını ortaya koyan bir kahramanın mezarındayız. İstanbul’un fethinde de, 15 Temmuz gecesinde de bu kahramanlar hep oldular, iyi ki vardılar. Ömer Halisdemirler, Fethi Sekinler... Müslüman Türk’ün tarihinde kahramanlar bitmez. Biz bu vesile ile Demir Dede’mizi rahmetle minnetle anıyor, hayırla yad ediyor, torunlarına evlatlarına sağlıklı ömürler temenni ediyoruz’’ dedi.

Kulakpınar Mahalle Muhtarı Karakuş yaptığı açıklamada ‘’Bizler kahramanımızla gurur duyuyoruz. Ne yazık ki bu zaman kadar gereken ilgi ve özen gösterilmemişti. Belediye başkanımız bu konuda gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Kulakpınar halkı olarak minnettarız’’ dedi.

Torunlarından Sabri Karaman da yaptığı açıklamada ‘’Allah devletimize, milletimize, belediyemize zeval vermesin. Dedemiz ile bizler hep gurur duyduk. Ancak yeni nesillere onun önemini pek anlatamamıştık. Belediye sayesinde artık gençlerimizde hikâyeden haberdar. Teşekkür ederiz, çok duygulandık’’ dedi.

Törenin ardından Kulakpınar Mahalle sakinleri imece usulüyle yaptıkları aşureleri gelen misafirlere ikram etti. Anma törenine Demir Dede’nin köyde yaşayan torunları Sabri, Fahri, Celaddin ve Selahaddin Karaman da katılırken yapılan konuşmalar sırasında duygulu anlar yaşadığı gözlendi. Demir Dede kimdir? 1920-1922 yılları arasında Karacabey’de Yunan askerlerince işgal altına alınan şehirlerimizden olmuştur. 30 Ağustos 1922 zaferinin ardından geri çekilen Yunan ordusunun oluşturduğu intikam alayı geçtiği köy, kasaba ve şehirleri yakıyor, insanları katlediyorlardı. Kulakpınar Mahallesinde de işgal kuvvetleri geri çekilirken tüm köy halkını camide toplayıp yakmayı planlamıştır. Ancak bu esnada camiye doldurulan vatandaşları gören Demir Dede, tek mermisi ile kurduğu pusu sayesinde Cami kapısında duran Yunan askerlerinden birini yaralar. Açılan ateş sonrası işgal kuvvetleri arasında çıkan kısa süreli kaos, camiye doldurttukları köy halkının kaçmasına imkan sağlar. Ancak çok geçmeden bu ateşin bir direniş olduğunu anlayan Yunanlılar, bu kez Demir Dede’nin peşine takılır ve 150 metre kadar ileride bugün mezarının olduğu yerde kendisini el bombası ile şehit ederler. Ne yazık ki parçalara ayrılan bedeni mezarlığa taşınamaz ve oracıkta defnedilir.

