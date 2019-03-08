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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
İstiklal Caddesi'nde kadın yürüyüşüne polis müdahalesi

İstiklal Caddesi'nde kadın yürüyüşüne polis müdahalesi

müdahaleden görüntü

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-yaşanan arbede
-detaylar

( İSTANBUL )- Polisin dağılın çağrısını dikkate almayan gruba biber gazlı müdahale İSTANBUL

- İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gerçekleşen kadınların yürüyüşü sona erdi. Yürüyüşün bitmesinin ardından polis ekiplerinin dağılın çağrısını dikkate almayan bir gruba biber gazlı müdahale edildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş yapmak isteyen kadınlar İstiklal Caddesi'ne geldi. Kadınlar polis ekipleri tarafından tek tek üst aramaları yapılarak caddeye alındı. Yüzlerce kadın müzik eşliğinde dans ederek yürüyüşe başladı.
Yürüyüşün bitmesinin ardından polis ekipleri gruba dağılmaları yönünde çağrıda bulundu. Bir grup ise polisin uyarısını dikkate almadı. Polis ekipleri uyarıyı dikkate almayan gruba biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından grup dağıldı.
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