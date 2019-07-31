Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstiklal Caddesi’nde iki Afgan, İranlı şahsı darp etti

İstiklal Caddesi’nde iki Afgan, İranlı şahsı darp etti

olay yerinden görüntü

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-yaralıdan görüntü
-sağlık ekiplerinin müdahalesinden görüntü

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde iki kişi tarafından darp edilen İran uyruklu kişi, yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Kurabiye Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre ismi alınamayan Afgan uyruklu 2 şahıs ile İran uyruklu Abdullah Aghatabay, bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Afgan uyruklu şahıslar, İran uyruklu şahsı darp etmeye başladı.
Alkollü olduğu ileri sürülen Aghatabay, darp sonucu burnundan ve gözünden yaralandı. Olayı gören çevredeki esnaflar, İran uyruklu şahsın pasaportu ve telefonunun çalınmaması için alırken, polise ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar yaralanın pasaportunu ve telefonunu polise teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıya müdahalede bulunurken, Beyoğlu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri de çevrede eşkal ve güvenlik kamerası çalışması yaptı. İlk müdahalenin ardından sağlık durumu iyi olan İran uyruklu Abdullah, olay yerinden ayrıldı. Güven Timleri polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (MT-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı