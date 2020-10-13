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13 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
İstihdama katkı sağlayan en başarılı sivil toplum ödülüne Nilüfer Çevikel layık görüldü

İstihdama katkı sağlayan en başarılı sivil toplum ödülüne Nilüfer Çevikel layık görüldü

Ödül töreninden görüntüler

Ödül Töreni Beraberlik Sivil Toplum Gesi İşadamları 

-Nilüfer Çevikel ödül töreninden konuşması
-Nilüfer Çevikel röportaj
-genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- 13'üncü Yılın En'leri Zirvesi'nde, İstihdama Katkı Sağlayan En Başarılı Sivil Toplum kategorisinde ödül alan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı, (DOSABSİAD) Nilüfer Çevikel "Hem arkadaşlarım adına hem de derneğim adına ödülü şerefle kabul ediyorum" dedi.
Ankara'da bir otelde düzenlenen 13'üncü Yılın En'leri Zirvesi Ödül Töreni'nde Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Nilüfer Çevikel İstihdama Katkı Sağlayan En Başarılı Sivil Toplum kategorisinde Ödüle layık görüldü.
Ödül töreninde konuşan Çevikel, "Bizler böylesi bir dönemde yüce Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğinde önerdiği gibi sanayili işadamları olarak DOSABSİAD adına bir meşale yaktık. Bize yatırımlarımızda ve istihdamı arttırmada her zaman destek veren Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'a teşekkür ediyorum. Hem arkadaşlarım adına hem de derneğim adına ödülü şerefle kabul ediyorum" ifadelerini kullandı. "İnsan, insan, insan" Ödül aldığı için çok güzel duygular içerisinde olduğunu belirten Çevikel, "Her şeyden önce bugün Ankara'nın Kuruluşunun 97. yıl dönümü. Bu güzel günde Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği yolda çalışmak, üretmek bunun karşılığında ödüle nail olmak son derece önemli bir duygu. Biz işçi çıkarmayacağız diye Mart ayı başında deklare ettik. Bu da bütün Türkiye'ye yayıldı. Bundan sonrasında da başımıza gelecek her şeyi birlik ve beraberlik içerisinde atlatmamız gerekiyor. Bu yüzden insan, insan, insan" diye konuştu.

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