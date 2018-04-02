Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İşten çıkartıldılar, aileleri ile toplanıp işlerini geri istediler

İşten çıkartıldılar, aileleri ile toplanıp işlerini geri istediler

Kalabalıktan genel detay

Güvenlik Önlemi Alabalık Konteyner Kent 

-Özel idare iş merkezi önünde toplanma
-Farklı açılar
-Polisin vatandaşlarla konuşması
-Ali Fuat Özkan röportaj
-Deniz Kurt röportaj

( KAHRAMANMARAŞ ) - Kahramanmaraş’ta Suriyelilerin kaldığı geçici barınma merkezinde 5 ay önce işten çıkartılan bir grup aileleriyle bir araya gelerek işlerini geri dönmek istediklerini belirtti KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta Suriyelilerin kaldığı geçici barınma merkezinde işten çıkartılan bir grup, aileleriyle bir araya gelerek işlerini geri istedi. Yaklaşık 5 ay önce çalıştıkları konteyner kentteki işlerine son verilen bir grup, çocuklarıyla birlikte kent merkezinde yetkililerden iş istedi. Özel İdare İş Merkezi önünde toplanan bir grup vatandaş, işten çıkartıldıklarını ve mağdur olduklarını dile getirdi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Haksız yere işten çıkartıldıklarını söyleyen Ali Fuat Özkan, “Konteyner kentte çalışıyordum, bundan 5 ay önce işten çıkartıldık. Bizim AFAD konteyner kentin her köşesinde emeğimiz var. Bizim yerimize gelen ve 2 ay çalışan arkadaşlarımız kadro aldı. Evimize ekmek götüremiyoruz. Siyasetçilerimizden bize sahip çıkmasını istiyoruz. 120 kişi işten çıkartıldık, gerekli sonuçlar çıkana kadar hiçbir yere gitmeyeceğiz, biz davamızın arkasındayız. Haksızlığa uğradık, haklı olan davamızın sonuna kadar arkasındayız” diye konuştu.
Küçük çocuğu ile birlikte yetkililerden yardım isteyen Deniz Kurt ise, “Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, ben bir bayan olarak kucağımdaki çocukla buradayım. Bizi işten çıkarttılar, yapılan bu haksızlığın açığa çıkmasını istiyorum” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı