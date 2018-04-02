İşten çıkartıldılar, aileleri ile toplanıp işlerini geri istediler

-Özel idare iş merkezi önünde toplanma

-Farklı açılar

-Polisin vatandaşlarla konuşması

-Ali Fuat Özkan röportaj

-Deniz Kurt röportaj



( KAHRAMANMARAŞ ) - Kahramanmaraş’ta Suriyelilerin kaldığı geçici barınma merkezinde 5 ay önce işten çıkartılan bir grup aileleriyle bir araya gelerek işlerini geri dönmek istediklerini belirtti KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta Suriyelilerin kaldığı geçici barınma merkezinde işten çıkartılan bir grup, aileleriyle bir araya gelerek işlerini geri istedi. Yaklaşık 5 ay önce çalıştıkları konteyner kentteki işlerine son verilen bir grup, çocuklarıyla birlikte kent merkezinde yetkililerden iş istedi. Özel İdare İş Merkezi önünde toplanan bir grup vatandaş, işten çıkartıldıklarını ve mağdur olduklarını dile getirdi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Haksız yere işten çıkartıldıklarını söyleyen Ali Fuat Özkan, “Konteyner kentte çalışıyordum, bundan 5 ay önce işten çıkartıldık. Bizim AFAD konteyner kentin her köşesinde emeğimiz var. Bizim yerimize gelen ve 2 ay çalışan arkadaşlarımız kadro aldı. Evimize ekmek götüremiyoruz. Siyasetçilerimizden bize sahip çıkmasını istiyoruz. 120 kişi işten çıkartıldık, gerekli sonuçlar çıkana kadar hiçbir yere gitmeyeceğiz, biz davamızın arkasındayız. Haksızlığa uğradık, haklı olan davamızın sonuna kadar arkasındayız” diye konuştu.

Küçük çocuğu ile birlikte yetkililerden yardım isteyen Deniz Kurt ise, “Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, ben bir bayan olarak kucağımdaki çocukla buradayım. Bizi işten çıkarttılar, yapılan bu haksızlığın açığa çıkmasını istiyorum” dedi.



