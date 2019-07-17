İşte talihlisini bekleyen 70 Milyon

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( ANKARA )- 70 milyon lira talihlisini bekliyor ANKARA



- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nin Büyük İkramiyesi'nin hazır olduğunu belirterek, "70 milyon liralık bu ikramiyeyi hazırladılar dakika dakika talihlimizin gelip ikramiyesini almasını bekliyoruz" dedi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, 70 milyon liranın talihlisini beklediklerini belirterek, "16 Temmuz saat 08.30 civarında Milli Piyango İdaremizi arayan ve Özel Kalem yetkililerimizle görüşen ve kendisini ifade eden talihli adayı kişinin gün içerisinde veya en yakın zamanda başvurusunu yapacağını söyledi" ifadelerini kullandı. Talihli adayının yurt dışında yaşadığını ve büyük ikramiyeyi kazandığını sonradan fark ettiğini anlattığını bildiren Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, "İkramiyeyi kazandığını Avrupa'da yaşadığı için İstanbul'a bir cenazeye geldiği anda fark ettiğini ifade etti.

Dünden bu yana talihlimizi bekliyoruz. Bu durumda Milli Piyango İdaresi olarak üzerimize düşen neyse yetkili arkadaşlarımızı ve ikramiye kontrol heyetimizi uyarmak ve hazırlıklarını tamamlamasını sağlamak" diye konuştu.

Büyük ikramiye dışındaki tüm ikramiyeleri ödediklerinden bahseden Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, "Sadece büyük ikramiye kaldı. Onuda idare olarak verip vazifemizi yerine getirmiş olabilmenin umudunu yaşıyoruz. Bu anlamda çalıştığımız ve saygıdeğer bankamızlada görüştük. Onlarda 70 milyon liralık bu ikramiyeyi hazırladılar dakika dakika talihlimizin gelip ikramiyesini almasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Milli Piyango İdaresinin Türkiye Cumhuriyeti'nin en saygıdeğer kurumlarından olduğunu ve ikramiyenin başkasına verildiği haberlerinin 'yalan haber' olduğunu anımsatan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, "İkramiyenin başkasına verildiğini söyleyen veya bunu dedikodu anlamında yaymak isteyen mecralar oldu. Milli Piyango İdaresi Türkiye Cumhuriyeti'nin en saygıdeğer kurumlarından bir tanesidir. Kamuoyu ile paylaşmadan böyle bir işlem yerine getirilemez. Bunu özellikle talihlimizede kendisi, vekili yada çalıştığı bankanın yetkilileriyle irtibata geçerek en yakın zamanda idaremize başvurmasını, biletini ibraz etmesini ve gelip burada gözüken 70 milyon liralık bakiyesini ister elden, ister hesaptan almasını bekliyoruz" ifadelerini aktardı. İkramiyenin talihli adayının ikramiyeyi almadığında 31 Aralık akşam 17.00'da paranın hazine'ye kalacağını aktaran Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, "Biz istiyoruz ki, bu talihlimiz ikramiyesini alsın. Yeni yılın özlemle beklenen ikramiyesinin çalışmalarını yapalım ve kamuoyuna ilan edelim" ifadelerini kaydetti.

(MH-BC -

