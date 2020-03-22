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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
İstanbullular boğaza akın etti... Arnavutköy Sahili'nde trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbullular boğaza akın etti... Arnavutköy Sahili'nde trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

-Drone-

Sahil Yolu Trafik Yoğunluğu Zabıta Olta Balık Tutma 

-Kilitlenen trafik
-Oluşan yoğunluk
-Yürüyen vatandaşlar
-Olta atan balıkçılar
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -DRONE)- Arnavutköy Bebek sahil yolunda trafik kilitlendi- Vatandaşlar sahilde gezmeye devam etti İSTANBUL

- Korona virüs salgını nedeniyle yetkililerin tedbir almasına ve “evde kalın” uyarılarına rağmen İstanbullular öğle saatlerinde boğaza akın etti. Arnavutköy Bebek sahil yolunda trafik adeta kilitlenirken, vatandaşlar ise sahilde yürüdü. Trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi. Tüm Türkiye’de korona virüse karşı önlemler alınmaya devam ederken, yetkililer de vatandaşlara mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu. Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbul’da bugün trafik oranı tarihi bir düşüş yaşadı. Ancak “evde kalın” uyarılarına rağmen vatandaşların bir kısmı uyarılarını dikkate almayarak sahillere akın etti. Trafik kilitlendi Yoğunluk nedeniyle Arnavutköy Bebek sahil yolunda trafik kilitlendi. Vatandaşlar ise sahil yolunda yürümeye, olta balıkçıları ise balık tutmaya devam etti. Polis ve zabıta ekiplerinin ise vatandaşlara yönelik uyarılarının sürdürdüğü görüldü.

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