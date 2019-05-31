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31 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
İstanbullu çocuklardan iklim aktivisti Greta'ya destek

İstanbullu çocuklardan iklim aktivisti Greta'ya destek

İstanbul'da iklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen çocuklar, bugün okulu "kırarak" İsveçli aktivist Greta Thunberg'in okul grevine ikinci kez destek verdi. Maçka Parkı'nda toplanan 100'ün üzerinde genç iklim aktivisti, dünyanın sürüklenmekte olduğu felakete dikkat çekti ve politikacılara bir an önce gerekli önlemleri alma çağrısında bulundu.

Politika İklim Değişikliği İsveç Grev Felaket 

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