İstanbullu çocuklardan iklim aktivisti Greta'ya destek
İstanbul'da iklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen çocuklar, bugün okulu "kırarak" İsveçli aktivist Greta Thunberg'in okul grevine ikinci kez destek verdi. Maçka Parkı'nda toplanan 100'ün üzerinde genç iklim aktivisti, dünyanın sürüklenmekte olduğu felakete dikkat çekti ve politikacılara bir an önce gerekli önlemleri alma çağrısında bulundu.
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