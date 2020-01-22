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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması

İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması

VALİLİK TWEET

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Deprem Bild Geçmiş Olsun Yazılı Açıklama 


- İstanbul Valiliğinden, Manisa Akhisar'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir" denildi.İstanbul Valiliği, Manisa Akhisar'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 5.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, "AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. İstanbulumuza ve tüm illerimize geçmiş olsun" denildi.
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