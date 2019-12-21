Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul Valiliği: 'Trafik Vakfı'nın araç çekme faaliyetleri durduruldu'

İstanbul Valiliği: 'Trafik Vakfı'nın araç çekme faaliyetleri durduruldu'

arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İstanbul Valiliği: "Trafik Vakfı'nın araç çekme faaliyetleri durduruldu" İSTANBUL

Bild Araç Çekme Park Yasağı Yazılı Açıklama 


- İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Trafik Vakfı'nın araç çekme faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada 996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı'nın park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin durdurulduğu açıklandı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı, ilimizde park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdi. 05 Kasım 2019 tarihinde toplanan İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu, vakıf araçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırılmasına karar vermiştir"
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı