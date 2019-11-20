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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul Valiliği koordinasyonunda kışa hazırlık toplantısı yapıldı

İstanbul Valiliği koordinasyonunda kışa hazırlık toplantısı yapıldı

Sunum yapılması

Toplantı Erimli Kış Mevsimi 

-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Valiliği’nin ev sahipliğinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) binasında ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile kışa hazırlık koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Geleneksel olarak her yıl Kasım ayında yapılan “Olumsuz Hava Koşulları ve Kışla Mücadele Tedbirleri” konulu toplantı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın talimatıyla bu sene, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Cağaloğlu yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Toplantıda, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle İstanbul'da alınması gereken tedbirler açısından idari sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlarca, planlanan çalışmalar gözden geçirildi. AFAD İstanbul İl Müdürlüğü alınması gereken tedbirler ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Ardından başta İBB olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların yetkilileri de kendi alanları ile ilgili hazırlıklarını ve çalışmalarını sundu. Sunumların ardından alınması gereken tedbirler konuşuldu. İlgili kurum ve kuruluşların yapması gerekenler karara bağlandı. Toplantı sonucunda, vatandaşların, iklimsel olumsuz etkilere karşı erken bilgilendirilmesi, yaya ve sürücüler için duyarlılığı artırıcı faaliyetlere yoğunluk verilmesi, kurumların 24 saat görev esasına göre verimli çalışması ve etkin koordinasyon kurulması, dezavantajlı sağlık ve sosyal konumdaki vatandaşlarımızın, iklimsel negatif etkilere karşı öncelikli olarak korunması, kış ve yağış etkilerine karşı sürekli hazır olunması, olumsuz hava koşulları sebebiyle herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına alınması gereken tüm tedbirler için koordinasyon içerisinde çalışılacağı vurgulandı.
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