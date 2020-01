İstanbul Üniversitesi’nin yemek ücretine öğrencilerden tepki

-Türk bayrağı

- İstanbul Üniversitesi’nin yemekhane ücretlerine zaman yaptığını duyurmasının ardından, öğrenciler duruma tepki göstererek eylem yaptı. Öğrenciler, Türk bayrağı eşliğinde Beyazıt kampüsü içerisinde yürüdü. Grup adına açıklama yapan Öğrenci Konseyi Başkanı Emrah Turgut, “günümüz ekonomik şartlarında bir öğrencinin her zaman dışarıda yemek yemesinin mümkün olmadığı dikkate alınıp üniversitemizin öğrenci odaklı hareket etmesini talep ediyoruz” dedi.

İstanbul Üniversitesi’nin yemekhane ücretlerine zaman yaptığını duyurmasının ardından öğrenciler duruma tepki gösterdi. Yemek ücretlerinin zamlanmasına tepki gösteren öğrenciler, Türk bayrağı eşliğinde Beyazıt kampüsü içerisinde yürüdü. Beyazıt Kampüsü ana kapısı önüne çıkan grup basın açıklaması yaptı. Öğrenci Konseyi Başkanı Emrah Turgut, “ İstanbul Üniversite Sağlık Kültür ve Spor daire başkanlığı 30 aralık 2019 tarihinde sosyal medya üzerinden yemekhane ücretleri ve öğünler hakkında bir duyuru yapmıştır. Ülkemize ve milletimize yeni nesiller yetiştirmesiyle ve köklü yapısıyla. Geçmişten günümüze bir bilim köprüsü oluşturan üniversitemizle yemek tarifesinin tek öğüne düşürülmesi ve ikinci yemek ücretinin 18 liraya çıkarılması biz öğrencileri derinden üzmüştür. Alınan bu kararın ardından İstanbul Üniversitesi konseyi olarak ilk günden itibaren rektörlükle görüşerek bu kararın öğrencileri mağdur ettiğini ifade ettik. Ana dolunun her köşesinden gelerek eğitimi için üniversitemizi tercih eden arkadaşlarımızın beslenme hakkının bir öğüne düşürülmesi tüm öğrencilerimizi olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuz karar ile karşı karşıya kalanlar sadece şehir dışından gelen arkadaşlarımız değil İstanbul’da yaşayan ve zamanını kütüphanemizde geçiren diğer arkadaşlarımızda bu durumdan mağduriyet duymaktadır. Günümüz ekonomik şartlarında bir öğrencinin her zaman dışarıda yemek yemesinin mümkün olmadığı dikkate alınıp üniversitemizin öğrenci odaklı hareket etmesini talep ediyoruz. Bu olumsuz kararın öğrenci menfaatine çözülmesi için bu duruma tepki gösteren öğrenci arkadaşlarımızın da hukuki çerçeveyi yasal yolları dikkate alması gerekmektedir” dedi.





