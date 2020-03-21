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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’un sahilleri ve meydanları boş kaldı

İstanbul’un sahilleri ve meydanları boş kaldı

-Sahilden görüntüler

Hafta Sonu Yabancı Turist İstiklal 

- -Topkapı Sarayı’ndan görüntüler
- -Eminönü Meydanı’ndan görüntüler
- -Taksim Meydanı’ndan görüntüler
- -istiklal Caddesi’nden görüntüler
- -Röportajlar
- -Detaylar

( İSTANBUL ) --Boş meydanlar ve sahil havadan böyle görüntülendi İSTANBUL

- Yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeni ile vatandaşların sokağa çıkmaması üzerine tarihinin en sakin günlerini yaşayan İstanbul’un en önemli meydanlarından Sultanahmet, Eminönü ve Taksim’in son durumu havadan görüntülendi. Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüs nedeniyle İstanbul’un da sahilleri ve meydanları boş kaldı. Havadan görüntülenen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi tarihinin en boş ve sakin hafta sonunu geçirdi. Birçok vatandaş evinden dışarı çıkmazken, bazıları ise işleri olduğu için evden çıktığını ifade etti.
Tarihi Yarımada, Eminönü, Mısır Çarşısı ve İstiklal Caddesi’ndeki yüzlerce esnaf kepenk kapattı. Sultanahmet Meydanı’nda ise çok az sayıda yerli ve yabancı turistin olduğu görüldü.
"Ateş ile oynuyorlar gibi geliyor” İstiklal Caddesi’ne iş için geldiğini söyleyen Şenol Taş, “Biz de yavaş yavaş dükkanımızı kapatacağız galiba. Bireysel olarak dezenfekte çalışmaları yaptık” dedi.
Taş yaşlı vatandaşların sokaklarda olmasına ilişkin ise “Şu anda her yerde görüyoruz. Sabah gelirken otobüste de gördüm birçoğunu. Ateş ile oynuyorlar gibi geliyor” dedi.
Hasan Erözmen ise biraz hava almak için dışarı çıktığını söyleyerek “Ne yapayım? Çok tehlikeli. Ben de bankaya gidip eve gideceğim” şeklinde konuştu.
Bir başka vatandaş ise mecbur olduğu için evden çıkmak zorunda kaldığını söyleyerek, yaşıtlarının tedbir alması gerektiğini söyledi.

(EG-
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