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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul'un meydanları tenhalaştı - ÜSKÜDAR

İstanbul'un meydanları tenhalaştı - ÜSKÜDAR

- Salacak, Üsküdar meydan ve millet bahçesinden genel görüntüler İstanbul 'un meydanları tenhalaştı - Tedbirler kapsamında, eğlence mekanları ve kafelerin kapatılmasının ardından vatandaşların yoğun bulunduğu Kadıköy ve Üsküdar'daki meydanlarla sahiller sakinleştiİSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri kapsamında, eğlence mekanları ve kafelerin kapatılmasının ardından vatandaşların yoğun bulunduğu Kadıköy ve Üsküdar'daki meydanlar ve sahiller tenhalaştı.Üsküdar Salacak ve Kadıköy sahilindeki kafeler, eğlence mekanları kepenk kapattı. Salacak Sahilinde Kız Kulesi karşısında bulunan kafelerin kapatılmasının ardından sahil de boşaldı.Vatandaşların sokağa çıkmamasının ardından, Kadıköy ve Üsküdar'daki meydanlardaki bazı toplu taşıma araçlarının da boş olduğu dikkati çekti.

Tenha Koronavirüs Toplu Taşıma 

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