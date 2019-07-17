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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’un göbeğindeki 23 yıllık kafeterya yıkıldı

İstanbul’un göbeğindeki 23 yıllık kafeterya yıkıldı

Kepçe ile yıkım

Kaçak Bild Güvenlik Önlemi Kaçak Yapı Harekete Geç 

-Tahliye edilen malzemeler
-Vinçle alınan malzemeler
-Kafeteryanın son hali
-Alınan önlemler
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Nişantaşı’nda 23 yıldır faaliyet gösteren kafeterya belediye ekipleri tarafından yıkıldı- Kafeteryanın 1996 yılından beri kaçak faaliyet sürdürdüğü öğrenildi İSTANBUL

- İstanbul göbeği Nişantaşı’nda işlek bir cadde üzerinde 1996 yılında beri faaliyet gösteren yaklaşık 300 metrekare büyüklüğündeki kafeterya, kaçak yapı olduğu gerekçesiyle Şişli Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. 23 Haziran Yerel seçimlerinin ardından yönetimin değişmesi sonucu Şişli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak yapıyla mücadele için harekete geçti. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren ekipler, işlek bir cadde olan Vali Konağı Caddesi üzerindeki bir kafeteryanın 1996 yılında kaçak yapıldığını ortaya çıkarttı. Bunun üzerine hazırlıklarının yapan ekipleri, 23 yıldır faaliyet gösteren kafeteryayı önce tahliye etti. 23 yıldır faaliyet gösteren kafeterya yıkıldı Tahliyenin ardından kafeteryanın yıkımına başlandı. Yıkım kapsamında kepçe ile kafeteryanın çatısı yıkılırken, vinçle de çelik malzemeler alınıp kamyona konuldu. Yıkım esnasında Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Trafik açısından yoğun olan caddenin aksamaması için müdahalelerde bulunuldu. Yıkımın gece geç saatlere kadar süreceği, sabah saatlerinde yeniden başlayacağı bildirildi.

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