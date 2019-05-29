Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'İstanbul’un Fethi' konulu resim ve kompozisyon yarışmasının kazananları için ödül töreni düzenlendi

'İstanbul’un Fethi' konulu resim ve kompozisyon yarışmasının kazananları için ödül töreni düzenlendi

Ödül töreni

Yarış Ödül Töreni 1453 Kompozisyon Öğrenciler 

-Sergiden görüntü
-Fotoğraf çekilmesi
-Röportaj
-detay

( İSTANBUL ) "İstanbul’un Fethi" konulu resim ve kompozisyon yarışmasının kazananları için ödül töreni düzenlendi İSTANBUL

- Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliği ile her yıl düzenlenen “İstanbul’un Fethi ve Panorama 1453” konulu resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen “İstanbul’un Fethi ve Panorama 1453” konulu resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler belli oldu. Dereceye giren öğrenciler için Fethin 566'ıncı yıl dönümü olması nedeniyle bugün 1453 Tarih Müzesi’nde bir ödül töreni düzenlendi.
Düzenlenen törene İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Kemal Kaptaner, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğrenciler ve veliler katıldı.
Düzenlenen törende öğrencilere ödül takdiminin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Kültür A.Ş Genel Müdürü Kemal Kaptaner sergiyi gezerek öğrencilerle tek tek ilgilendi. Yarışmada resim dalında birinci olan Hayrettin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip orta okulu öğrencisi Zeynep Sude Özgün, “Bu resmi yaparken fetih resimlerini inceledim. Daha sonra hayal gücümde birleşenleri ortaya dökmeye çalıştım. Fatih Sultan Mehmet’i çok seviyorum daha önce bunlarla ilgili eskizler almıştım. En son ortaya bu çıktı. Hiç yerimden kalkmadan 6 saatte çizdim. Çok mutluyum bu yarışmayı düzenleyen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Yeni Havalimanı 1453 Kamyon İle İstanbulu SelamladıYeni Havalimanı 1453 Kamyon İle İstanbulu Selamladı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Kırmızı Halıda Şıklık YarışıKırmızı Halıda Şıklık Yarışı
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı