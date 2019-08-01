İstanbul’un en büyük sera üretiminin yapıldığı köylerden Göçbeyli havadan görüntülendi

-Selim dilemek röp

-İsmet aydın röp

-Meyve ve sebzeler



( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL



- Seracılığın 25 yıldır devam ettiği Göçbeyli köyü, İstanbul’un meyve ve sebze ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor. Aynı zamanda modern seracılık tekniklerinin de uygulandığı Göçbeyli havadan görüntülendi. İstanbul’un en büyün sera üretiminin yapıldığı köylerden olan Göçbeyli’de seracılık 25 yıldır devam sürdürülüyor. İstanbul’un meyve ve sebze ihtiyacının önemli bir kısmını sağlayan Göçbeyli’de aynı zamanda modern seracılık teknikleri de kullanılıyor. Köydeki bazı seralarda hayata geçirilen ve ilerleyen zamanlarda daha da yaygınlaştırılması planlanan modern teknikler ile, seralardaki ürünlerde verim ve kalite artışı gözleniyor. Göçbeyli Kooperatif Başkanı Selim Dilemek, “Atadan dededen kalma seracılık yapmaktayız. Topraklarımız çok güçlü ve verimli. Bu topraklarda ne diksen olur. Biber, patlıcan aklınıza ne gelirse. Fakat Göçbeyli seracılığın en büyük merkezidir, İstanbul’a en yakın, nakliyesi çok ucuz” dedi.

Göçbeyli’de seracılıkla uğraşan İsmet Aydın, “ Seracılık deyince İstanbul’un son köyü olarak burası seracılığın zirvesidir. Burada şu anda tabii ki 25 yıldır devam eden seracılığın daha iyi, üst mertebeye çıkarmak için büyüklerimizin de desteğe ihtiyacı var. Burası İstanbul ilimizde bulunmayacak çok güzel toprağa sahip. Köyün öbür başından bu başına adar seralarla kaplı olan bir yer” şeklinde konuştu.

İstanbul’un en büyük sera üretiminin yapıldığı köylerden olan Göçbeyli drone ile havadan görüntülendi.

