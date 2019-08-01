İstanbul Sözleşmesine 14.53’lü gönderme

-Mehmet Emin Sofuoğlu açıklama

-Mektupların gönderilişi detay

-Kadınlar detay



( MANİSA - ÖZEL)- Manisalılar İstanbul Sözleşmesinin iptal edilmesini istiyor- Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) üyesi STK’lar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup göndererek Türk aile yapısı için büyük bir tehlike olarak gördükleri İstanbul Sözleşmesinin iptalini istedi MANİSA



- Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) üyesi STK’lar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup göndererek Türk aile yapısı için büyük bir tehlike olarak gördükleri İstanbul Sözleşmesinin iptalini istedi. Türkiye Aile Meclisinin 5 yıldır yürürlükte olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kaygıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilen mektuplarla dile getirildi.

Türkiye Aile Meclisi Manisa İl Temsilciliği tarafından organize edilen etkinliğe kısa adı MASİDAP olan Manisa Sivil Dayanışma Platformu üyesi STK’lar da destek verdi. Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner’in de katıldığı etkinlikte Manisa Merkez PTT Başmüdürlüğü önünde Türkiye Aile Meclisi Manisa İl Temsilcisi Mehmet Emin Sofuoğlu tarafından yapılan basın açıklamasının ardından hazırlanan mektuplar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a posta yoluyla gönderildi. "Türk aile yapısını imha edici özellikte" Türkiye’nin bütün illerinden aynı anda mektup gönderdiklerini dile getiren Türkiye Aile Meclisi Manisa İl Temsilcisi Mehmet Emin Sofuoğlu, “2011 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinin müzakeresiz ve şartsız kabul ettiği İstanbul Sözleşmesi 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girdi. Bugün de 1 Ağustos 2019 saat 14.53 itibariyle, İstanbul Sözleşmesi metinlerinin ‘kadına şiddete yönelik’ maskeli, aslında Türk aile yapısını imha edici, gençleri sapkınlığa özendirici ve milli manevi değerlerimize sabotaj yapıcı bir sözleşme olması nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza kamuoyunun beklentilerini bir mektup olarak göndermeyi düşündük. Türkiye Aile Meclisi olarak bütün illerimizde aynı anda postanelerimizden Sayın Cumhurbaşkanımıza kamuoyunun hassasiyetinin aktarılması için mektuplarımızı gönderiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu hususta ‘İstanbul Sözleşmesi Nas değildir’ ifadesini kullandı. Biz de bu anlaşmada ve buna bağlı yine 1985 yılında imzaladığımız CEDAW ve buna bağlı toplumsal cinsiyet eşitliği projesi ve yine 6284 sayılı yasanın Türk aile yapısına, geleceğimize, istikbalimize bir atom bombası niteliğinde tehlikeli ve yok edici bir güç olarak, bizim altımızı oymak için özellikle konulduğunu ifade etmek ve bu hususlardaki hassasiyetlerimizi dile getirmek istedik. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımızdan, CEDAW anlaşması, İstanbul Sözleşmesi ve buna bağlı olarak uygulanan toplumsal cinsiyet eşitliği projesinin bu sözleşmelerden ve anlaşmalardan çekilinmesini, kaldırılmasını yada iptal edilmesini halkımızın istediğini, talep ettiğini belirtmek üzere mektuplarımızı yolluyoruz. Kamuoyunun bu konuya sahip çıkmasını ve bir 15 Temmuz gecesi kadar bu meselenin mühim bir mesele olduğunu belirtmek istiyoruz. Bu anlaşma ve sözleşmelerin özellikle devletimizi ayakta tutan, devletimizin ve toplumumuzun temel taşı olan ailenin altına bir atom bombası niteliğinde büyük bir tehlike olarak konulduğunu ifade ediyor ve bu hususa dikkat çekiyoruz.” dedi.

Sözleşmenin iptal edilmesine kadınlardan destek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilen mektupta sözleşmenin imzalanmasının ardından Türkiye’deki kadına yönelik şiddetin dikkat çekici bir şekilde arttığı, evliliklerin azalıp boşanmaların arttığı ve uyuşturucudan ölümlerin hızla yükseldiğine dikkat çekilerek biran önce bu sözleşmeden vazgeçilmesi talep edildi. Tam adı ‘Kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ olan İstanbul Sözleşmesinin iptal edilmesi yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup gönderenler arasında kadınların fazla olması dikkat çekti.

