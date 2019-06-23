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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
İstanbul seçimleri, Abant’ta sakin haftasonu yaşattı

İstanbul seçimleri, Abant’ta sakin haftasonu yaşattı

- TATİLCİLERDEN GÖRÜNTÜ

Yaz Günleri Fayton Yabancı Turist Beğendik 

-- FATYONA BİNENLER
-- ATA BİNENLER
-- TATİLCİLER RÖP
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, her haftasonu özellikle İstanbul’dan gelen binlerce tatilcinin akın ettiği Abant Tabiat Parkı, bugün gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri nedeniyle sakin bir haftasonu yaşadı. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve yaz günlerinde büyükşehirlerin gürültü ve stresinden uzaklaşmak için tercih ettikleri Abant Tabiat Parkı, bugün az sayıda tatilciyi ağırladı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ve yılın 4 mevsimi fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelen Abant’ta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri nedeniyle bugün sakinlik hakim oldu. İstanbul dışından gelen tatilciler ise, Abant’taki sakinliği değerlendirerek keyifli anlar geçirdiler. Yabancı turistlerin bol bol fotoğraf çektiği Abant’ta, tatilciler faytonlarla göl çevresinde tur attı. Abant’ı ilk kez gördüklerini söyleyen vatandaşlar, yeşil ağaçlarla çevrili tabiat parkını çok beğendiklerini ifade ettiler.
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