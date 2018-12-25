İstanbul polisinden yılbaşı öncesi kaçak sigara ve içki operasyonu kamerada

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak sigara ve içki operasyonu düzenledi.

Operasyonlarda 42 bin paket kaçak sigara, 38 bin adet kaçak puro, yaklaşık 5 bin şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonlarda 73 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sigara ve içki kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul genelinde düzenlenen operasyonlarda 42 bin 6 paket kaçak sigara, 38 bin 697 adet kaçak puro, 4 milyon 963 bin 500 adet makaron, 9 bin 829 kg tütün, 4 bin 865 adet kaçak/sahte alkollü içki, 10 bin 165 litre metil alkol ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 73 şüpheli şahıstan 57'si hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı. 5 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

