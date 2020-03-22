Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
İstanbul polisinden sokaktaki vatandaşlara 'zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı - İSTANBUL

İstanbul polisinden sokaktaki vatandaşlara 'zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı - İSTANBUL

İstanbul polisinden sokaktaki vatandaşlara "zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı - İSTANBUL - Polislerin sahillerde vatandaşlara uyarı anonsu yapması İstanbul polisinden sokaktaki vatandaşlara "zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısıİSTANBUL (AA) - İstanbul polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri kapsamında dışarı çıkan vatandaşlara polis araçlarından zaruri olmadıkça sokağa çıkmayın uyarısında bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye araçlarından dışarıda bulunan vatandaşlara araç hoparlöründen uyarıda bulundu.Deniz kenarında balık tutan vatandaşlara yönelik yapılan uyarıya ilişkin paylaşılan görüntüde, "Değerli İstanbul lular evlerinizde kalmanız, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayınız." uyarısı duyuluyor.

Polis Koronavirüs 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı