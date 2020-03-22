İstanbul polisinden sokaktaki vatandaşlara 'zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı - İSTANBUL
İstanbul polisinden sokaktaki vatandaşlara "zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı - İSTANBUL - Polislerin sahillerde vatandaşlara uyarı anonsu yapması İstanbul polisinden sokaktaki vatandaşlara "zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısıİSTANBUL (AA) - İstanbul polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri kapsamında dışarı çıkan vatandaşlara polis araçlarından zaruri olmadıkça sokağa çıkmayın uyarısında bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye araçlarından dışarıda bulunan vatandaşlara araç hoparlöründen uyarıda bulundu.Deniz kenarında balık tutan vatandaşlara yönelik yapılan uyarıya ilişkin paylaşılan görüntüde, "Değerli İstanbul lular evlerinizde kalmanız, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayınız." uyarısı duyuluyor.
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