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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
İstanbul polisinden 6 farklı oto parçacıya operasyon...Baskın anları kamerada

İstanbul polisinden 6 farklı oto parçacıya operasyon...Baskın anları kamerada

operasyon anları

Polis Çalıntı Araç İkitelli Kamera Harekete Geç 

-iş yerlerinde yapılan aramalar

( İSTANBUL )- 1 Milyon 763 Bin TL değerinde faturasız araç parçası tespit edildi İSTANBUL

- İstanbul polisi İkitelli'de Atatürk Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan ve hacizli, yakalamalı, çalıntı araçlara ait oto parçalarını sattığı belirlenen 6 ayrı iş yerine operasyon düzenledi.
1 milyon 763 bin değerinde faturasız araç parçasının tespit edildiği iş yerleri hakkında yasal süreç başlatıldı. Operasyon anları ise kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri İkitelli'de Atatürk Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 6 iş yerinin hacizli, yakalamalı ve çalıntı araçlara ait oto parçalarını sattığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri Maliye ve Zabıta ekipleriyle birlikte tespit edilen oto parçacılara operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda hacizli yakalamalı otolara ait parçalar, motor numaraları taşlanmış 9 adet motor bloğu, 3 adet şanzuman ele geçirili. Ele geçirilen parçalara kriminal incelemeye gönderilmek üzere el konuldu. Ayrıca yapılan denetimlerde operasyonun düzenlendiği 6 iş yerinde toplamda 1 Milyon 763 Bin TL değerinde faturasız araç parçası tespit edildi. İş yerleri hakkında yasal süreç başlatıldı.
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