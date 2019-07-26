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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
İstanbul merkezli lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu - İSTANBUL

İstanbul merkezli lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu - İSTANBUL

- Otomobillerden detaylar İstanbul merkezli lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu - Operasyonda 19 lüks otomobil ele geçirildi, 21 şüpheli gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, lüks otomobil kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 21 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ÖTV ve KDV'leri kısmen ödenerek ithali yapılan, ödeme yapılmaksızın kaçak yollardan ya da turistik kolaylıklardan faydalanılarak Türkiye’ye getirilen ve ülke dışına çıkarılmayan, yurt dışında çalıntı kayıtları olan ve İNTERPOL tarafından arama listesine alınan araçlarla ilgili soruşturma başlattı.Başsavcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli noterliklerde sahte belgelerle tescil işlemlerinin yapıldığı belirlenen İstanbul ’da 15, Van, Mersin, Ağrı ve Ankara’da birer olmak üzere 19 lüks otomobile el konuldu, 21 şüpheli de gözaltına alındı.Operasyon kapsamında el konulan lüks otomobiller, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine çekildi.Haklarında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından işlem başlatılan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaçak Yurt Dışı Harekete Geç Muhalefet Lüks Otomobil 

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