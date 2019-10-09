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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul merkezli 5 ilde terör operasyonu - İSTANBUL

İstanbul merkezli 5 ilde terör operasyonu - İSTANBUL

- Operasyondan detaylar - Evlerde arama yapılması - Ele geçirilen malzemelerden detaylar İstanbul merkezli 5 ilde terör operasyonu - PKK adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığı içinde oldukları iddiaya gözaltına alınan 22 kişiden 10’u tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 5 ilde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, gözaltına alınan ve eylem hazırlığı içinde bulundukları tespit edilen 22 kişiden 10’u tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edilen 26 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Söz konusu soruşturma kapsamında, 26 Eylül’de İstanbul , Kayseri, İzmir, Antalya ve Diyarbakır’da 24 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 örgüt üyesini gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanırken 11’i adli kontrol şartıyla 1’i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Firari 4 zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.

Adli Kontrol Akalan Terör Operasyonu Terör Örgütü Irak 

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