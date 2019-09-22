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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
- İstanbul Kahve Festivali’ne Feridun Düzağaç damgası

- İstanbul Kahve Festivali’ne Feridun Düzağaç damgası

Feridun Düzağaç konserinden detay

Festival Pelesenk Workshop Kışla Irak 

-Şarkıların söylenmesi
-Detay
-Festivalden detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ünlü sanatçı Feridun Düzağaç, İstanbul Kahve Festivaline şarkılarıyla damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde kapılarını açan Küçük Çiftlik Park’ta İstanbul Coffee Festivali, konserleri, workshopları ve eğlenceli anları ile devam ediyor. Binlerce kişinin akın akın katıldığı festivale katılanlar, kahvenin geçmişten günümüze olan lezzet yolculuğunu tadımladı. Bu yılki mottosu “Şehri Uyandıran Festival” olarak belirlenen festivalde yüzlerce kişi ünlü sanatçı Feridun Düzağaç ile unutulmaz anlar yaşadı. “Düşler Sokağı” şarkısıyla seslenen Düzağaç, “Alev Alev”, “Unutama Beni”, “Beni Bırakma” gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarını müzik ve kahve severlerle birlikte söyledi.

Her şarkısında dakikalarca ayakta alkışlanan Feridun Düzağaç, şarkıları ile kahve festivaline damga vurdu. Bugün sona erecek olan festivalde 140 marka kahvelerini katılımcılara sunuyor.
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