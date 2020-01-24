İstanbul Havalimanın'da Çin'den gelen yolculara tarama yapıldı Video
Sistemden görüntü
-Yolcuların gelmesi -Tarama yapılan yolcular -Doktorun açıklamaları
( İSTANBUL ) İSTANBUL
- Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip ölümcül Corona virüsü için hava alanlarında tedbir ve denetim arttırıldı. İstanbul Havalimanın'da kurulan sistemle Çin'den gelen yolcular taramadan geçirildi.
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