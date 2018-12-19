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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul Havalimanı şantiye alanını su bastı

İstanbul Havalimanı şantiye alanını su bastı

Cep telefonu görüntüleri

Sağanak Yağış Kamera Su Baskını Şiddetli Yağış Cep Telefonu 

-Aracın üzerinda yardım bekleyen işçi
-Sular altındaki araçlar
-Gece görüntüleri

( İSTANBUL - 3) İSTANBUL

- İstanbul'da geceden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle yeni havalimanı ana şantiye alanını bulunduğu bölge sular altında kaldı. Çok sayıda aracın sular altında kaldığı görüldü.
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış, çeşitli bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Arnavutköy sınırları içerisinde bulunan İstanbul Havalimanı ana şantiye alanının bulunduğu bölge de sular altında kaldı. Şantiyenin hemen alt bölümünde bulunan otopark alanındaki araçların sulara gömüldüğü görüldü.
Yaşanan su baskını işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Görüntülerde bir işçinin sulara gömülen aracın üzerine çıkarak yardım beklemesi dikkat çekti. (FY-ÖFA
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