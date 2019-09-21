İstanbul Havalimanı'nda 13 kilo kokain yakalandı

-Yolcunun gözaltına alınması

-Yakalanan kokainin görüntüsü

-ele geçirilenlerin fotoğrafı



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza NarkoKim ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 13 kilo 29 gram kokain yakalandı. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden havayoluyla seyahat eden yolculara ilişkin risk analizi çalışması yapıldı. Yapılan çalışma sonucunda Sao Paulo’dan İstanbul’a, farklı günlerde gelecek olan uçaklarda seyahat eden Şili ve Hollanda uyruklu iki şahıs şüpheli olarak değerlendirilip takibe alındı. İlk olayda, uçağın yanaşacağı körükte önlem alan NarkoKim ekiplerince uçak kapısında yapılan pasaport kontrolünde, Şili uyruklu şahıs tespit edilerek beraberinde bulunan çantalar arandı. Yolcunun uçak altına verilen bagajına narkotik dedektör köpeklerin aşırı tepki vermesi üzerine valiz x-ray taramasından geçirildi ve şüpheli yoğunluk tespit edildi. Gümrük Muhafaza NarkoKim ekiplerince şahsın valizinde yapılan aramada, 10 paket içerisinde toplam 10 kilogram 530 gram ağırlığında piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 160 bin lira olan kokain ele geçirildi. İkinci olayda ise Hollanda uyruklu yolcunun bagajlarında yapılan aramada yolcu valizinde taban kısmına özel olarak yapılmış gizli bölme tespit edildi. Yapılan aramada bölme içerisinde dışı karbon kağıdına sarılı vaziyette 2 pakette toplam 2 kilogram 760 gram ağırlığında piyasa değeri yaklaşık 830 bin lira olan kokain cinsi uyuşturucu madde yakalandı. Her iki olayda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 13 kilogram 29 gram kokaine el konulurken, olaylara ilişkin yürütülen soruşturmalara devam ediliyor.

