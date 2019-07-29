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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul Havalimanı’nda 1 ton 217 kilogram Pangolin pulu ele geçirildi

İstanbul Havalimanı’nda 1 ton 217 kilogram Pangolin pulu ele geçirildi

Operasyon

Kamera Dolar Uluslararası İstihbarat Hayvan 

-Pullardan görüntü
-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı’nda piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 500 bin lira olan nesli tükenmekte olan hayvanlardan biri olan Pangoline ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirildi. Operasyon anı da kameraya yansıdı. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, sorumluluk bölgesine getirilen eşyalara ilişkin yapılan risk analizi çalışmaları sonucunda, havayolu ile taşınan ve basit işlem görmüş kemik olarak beyan edilen eşyaların riskli olabileceği değerlendirdi. Söz konusu kemiklerin ticareti yasaklanan bir hayvana ait olabileceğinden şüphelenen ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iletişime geçti. 1 ton 217 kilogram pangolin pulu ele geçirildi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından, iki ayrı depoda bulunan kemikler üzerinde yapılan incelemede, nesli tükenmekte olan ve uluslararası sözleşmeler kapsamında ticareti yasaklanan pangolin pulları olduğu belirlendi. Ele geçirilen 1 ton 217 kilogram pangolin pulu, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon 500 bin lira Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından ele geçirilen pangolin pullarının ülkemizdeki piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon 500 bin lira olduğu; söz konusu pulların şifalı olduğuna inanılan Asya ülkelerinde ise yaklaşık 3 milyon dolara alıcı bulabileceği belirtildi. Operasyon anı da kameraya yansıdı.
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