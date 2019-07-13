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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul Havalimanı’ında büyük operasyon: 34 kilogram 20 gram kokain ele geçirildi

İstanbul Havalimanı’ında büyük operasyon: 34 kilogram 20 gram kokain ele geçirildi

operasyondan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

X-ray Cihazı Pasaport Kontrolü Dedektör Köpek İstihbarat Uyuşturucu Kaçakçılığı 


- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda 34 kilogram 20 gram kokain ele geçirildi. Ticaret Bakanlığında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ticaret Bakanlığınca yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görev yapan NarkoKim Bölge Amirliği personelince, Bakanlık kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden risk analizi çalışmaları gerçekleştirildi.
Söz konusu çalışmalar sonucunda; Brezilya’dan Türkiye’ye gelecek olan uçakta seyahat eden Venezüella uyruklu bir yolcu, uyuşturucu kaçakçılığı yönüyle şüpheli olarak değerlendirildi. Hava Takip Sistemi ile takibe alınan uçağın İstanbul Havalimanı’na inmesinin ardından yanaştığı körükte Gümrük Muhafaza ekiplerince pasaport kontrolü yapılarak şüpheli şahıs tespit edildi. Şahsın seyahat ettiği uçaktaki valizler bagaj x-ray cihazı ve narkotik dedektör köpekler de kullanılarak incelendi. Şüpheli şahsa ait olduğu anlaşılan bir valize narkotik dedektör köpeklerinin aşırı tepki vermesi üzerine, valiz şüpheli yolcunun gözetiminde açıldı. Valizde dört sigara kartonu içerisine gizlenmiş şeffaf parlak renkli paketler halinde 34 kilogram 20 gram beyaz renkli toz madde tespit edildi. Toz maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan kontrolünde ‘‘kokain’’ cinsi uyuşturucu olduğu saptandı. Piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlenen kokaine el konulurken uyuşturucuyu valizinde taşıyan şahıs tutuklandı.”
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