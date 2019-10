Moderatör Hakkında

Dinç Tunçel ile Moderatör; Hafta içi hergün, Türkiye'den ve dünya'dan en hassas haberlerle sizinle buluşuyor. Canlı bağlantılar, röportajlar ve uzman konuklarıyla günün getirdiklerini sizinle paylaşıyor. Moderatör'ün gözünden Türkiye ve dünya bir başka görünüyor... Moderatör, hafta içi hergün saat 17:45'te, Beyaz TV'de. ...

-Konuklar-Program-slayt( İSTANBUL ) - İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan hain darbe girişimine yönelik, "Halen daha sıkıntı devam ediyor"- Emniyet Müdürü Çalışkan, hain darbe girişimi gecesinde yaşananları anlattı- "Tankı alın köprüye getirin dedim" İSTANBUL- İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan ‘Hafızanda Ne Var?-Harbi Konuşmalar’ programına katıldı.Programda 15 Temmuz Gecesi hakkında bilgi veren Çalışkan, “Halen daha sıkıntı devam ediyor. Busıkıntının ortadan kalktığını ve 'Rahatız bunların artık gücü yok' denebilecek durumda olduğunu hiç düşünmüyorum "ifadelerini kullandı.Hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde kapılarını ziyaretçilere açan Hafıza 15 Temmuz Müzesi yeni bir programa ev sahipliği yaptı. 15 Temmuz Derneği tarafından Marmara Üniversitesi ile ortak yürütülen program Hafızanda Ne Var?-Harbi Konuşmalar’ programı yapıldı.Bu ay Hafıza 15 Temmuz’da yapılacak konuşmaların ilkine 15 Temmuz hain darbe girişiminin önemli tanıklarından İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan katıldı.“Köprüye tank istedim”Programın moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse'nin yaptığı programda İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan hain darbe girişimi gecesinde yaşananları anlattı. Emniyet Müdürü Çalışkan; “Tankı alıp köprüye getirin dedim. Yavuz Türkgenci paşam da, 'ne yapacaksınız sayın müdürüm?' Ben de tank ile onlara ateş edeceğim. Tabi biz tankın nasıl bir alet olduğunu her sivil kadar biliyoruz. Askerler bunu detaylarını biliyor. Paşa dedi ki, 'katliam olur.' Ben de, komutanım zaten şu an katliamı, savaşı yaşıyoruz. Gözümüzün önünde insanlar vuruluyor. 'Siz bunu kullanamazsınız. Karşı taraf profesyonel. Karşı taraf burada canlı bırakmaz.' "O çok doğru ikazda bulundu bize” dedi.En yakın bildiklerimizin bile sırtının dönük olduğunu söyleyen İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan, sıkıntının halen devam ettiğini söyleyerek, “Halen daha sıkındı devam ediyor. 'Rahatız bunların artık gücü yok' denebilecek durumda olduğunu hiç düşünmüyorum. Öyle bir kök salmışlar ki budadığınız kadar altta kök var. Ama bu mücadele aynen devam edecek. Bu mücadeleden bu devlet bu millet zafer ile çıkacak” şeklinde konuştu.“Bir kelime haberim olsa bunu herkes ile paylaşırım”Emniyet Müdürü Çalışkan, “5 bine yakın polisin görev aldığı ‘Yeditepe Huzur’ diye bizim İstanbul’da yaptığımız bir uygulamamız var. Her 15 günde bir yaparız. Bu uygulamayı yapıyorduk. Bunu bir takım art niyetli insanlar hep haberleri varmış gibi yorumlamaya çalıştılar. Eğer bir harf haberim olsa, bir kelime haberim olsa bunu herkes ile paylaşırım” ifadelerini kullandı.“Oradaki hiçbir asker masum değil”15 Temmuz gecesi köprüdeki askerlerin için masum olmadıklarının altını çizen Çalışkan, “Yarım saat, bir saatten bahsetmiyoruz. Akşam 10’dan sabah 6’ya, 7’ye kadar olan bir süreden bahsediyoruz. Köprü için çok net söylüyorum. Oradaki hiçbir asker masum değil. Türk askerinin yapması gereken şudur, yarım saat, bir saat olayı anlamaya çalıştınız anladınız. Anladıktan sonra kafanıza silah dayansa dahi sizin orada yapacağınız şey, silahını bırakmak, masum insana ateş etmemekti. Modern milli mücadeledir. Karşı tarafta at başı, koçbaşı bize saldıran örgüte karşı modern milli mücadelede ne yapmamız gerekiyorsa onu yapıyoruz. Ve buradan biz galip çıkacağız. Çünkü biz haktan yanayız” şeklinde konuştu.