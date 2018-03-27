İstanbul'daki Suriyeliler ülkelerine dönüyorlar

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( İSTANBUL ) -- Zeytin Dalı harekatı sonrası bölgeye huzur geldi İstanbul'daki Suriyelilerin tersine göçü başladı- Suriyeli sığınmacılar ülkelerine dönüyor İSTANBUL



- Zeytin Dalı Harekatı'nın başarısı sonrası bölgeye huzur gelmesiyle İstanbul'daki Suriyelilerin de tersine göçü başladı.

Başarılı geçen harekat sonucu Esenyurt 'ta 13 kişilik 3 Suriyeli aile Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği uğurlama töreni ile mehter marşı eşliğinde ülkelerine doğru yola çıktı. Fırat kalkanı ardından yapılan Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte güvenli hale gelen bölgelere Türkiye’de yaşayan Suriyeliler dönmeye başladı.

Esenyurt'ta ikamet eden 13 kişilik 3 Suriyeli aile, Esenyurt Belediyesi tarafından eski Esenyurt Belediye Binası önünde düzenlenen uğurlama töreni ile ülkelerine doğru yola çıktı. Mehter marşları ile başlayan uğurlama töreninde konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, 20 Ailenin daha Suriye’ye dönmek için beklediğini ifade etti.

Başkan Alatepe, “ Cumhurbaşkanımız’ın bir söylemi yerine geldi. Buradan ilk etapta üç ailemizi, birisini Afrin’e ikisi Cerablus’a gidecek şekilde organizasyonumuz yapıldı. Yaklaşık olarak 140 bin Suriyeliyi barındıran bir ilçeyiz. Aynı camiye aynı okula beraber gittik. Evlerine dönerken gönül rahatlığı ile gidiyorlar, biliyorlar ki orada Türk Askeri var” şeklinde konuştu.

Öte yandan Suriye'ye dönen kafilenin içinde bulunan Hikmet Nasir, Türkiye'ye teşekkür ederek, " “ 4 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. Suriye benim için anavatanımdır. Ben vatanıma dönmek istiyorum. Ben savaş olduğu için Türkiye’ye geldim. Üstümüze bombalar atılıyordu ben çocuklarımı korumak için geldim. Ben vatanımı çok özledim orada kalan akrabalarımız ile sürekli konuştuk” dedi.

Konuşmaların ardından otobüslere binen Suriyeliler zeytin dalları ile uğurlandı. Suriyelilerin bindiği otobüsün önünde ise “Her şey için teşekkür ediyoruz biz evimize dönüyoruz” pankartı asılıydı. Öte yandan çıktı. Esenyurt Belediyesi evlerine dönmek isteyen ailelere Suriye sınırına kadar lojistik destek sağlıyor. Suriye sınırında ise Kızılay Ekipleri aileleri karşılayarak Afrin ve Cerablus'taki evlerine ulaştırılacak. (AFS-EY

