İstanbul'daki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Berkay Akbaş’ın adı Palyatif Ünitesi'ne verildi

-İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan konuşması

-Berkay Akbaş’ın babası Salim Akbaş konuşması

-Sinop Valisi Köksal Şakalar açıklaması

-Açılış detay

-arşiv görüntüler

-fotoğraf



( SİNOP -DRONE) SİNOP



- İstanbul’da 10 Aralık 2016’da bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden Mustafa Berkay Akbaş’ın ismi, ölümünün üçüncü yıl dönümünde düzenlenen törenle Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde Palyatif Bakım Ünitesi’ne verildi.

Törene, Berkay Akbaş’ın ailesi Zeynep ve Salim Akbaş, Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Askerlik Şubesi Başkanı Personel Binbaşı Alper Batu, Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıd. Albay Hakan Başakçı, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Sinop Üniversitesi Rektörü Nihat Dalgın, kamu kurum müdürleri ve siyasi parti yöneticileri katıldı.

Tören açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, “Ülkemizdeki huzur ve güven ortamını zedelemek için birlik ve beraberliğimize kast ederek güç devşirmeye çalışan karanlık odaklar ve onların maşası haline gelmiş terör örgütleri tarafından 3 yıl önce Beşiktaş’ta gerçekleştirilen hain saldırılarda 39’u güvenlik görevlisi olmak üzere 47 masum vatandaşımız şehit oldu. İnsanlara faydalı olmak, hastalıklara karşı mücadele vermek adına hekim olmayı seçen Berkay kardeşimiz de bu menfur saldırı ile aramızdan ayrıldı. Onu anmak ve ismini yaşatmak adına yaptığımız programa katılanlara teşekkür ederim. Berkay’ı tanımasa bile acısını yüreğinde hisseden bir Tıp Fakültesi öğrencisinin olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek isminin yaşatılması dileğini başvurması üzerine hepimiz için anlamlı olan bu süreç başlatıldı. Bizler, hasta ve yakınlarının en zor anlarına şahitlik ettiğimiz tıbbi destek yanında manevi ve sosyal desteğin de ön plana çıktığı palyatif bakım merkezinde bu güzel insanın manevi şahsının da bizimle olmasını arzu ettik.” dedi.

“HASTANE KORİDORLARINDA BEYAZ ÖNLÜĞÜYLE KOŞUŞTURABİLİRDİ” Berkay Akbaş’ın babası Salim Akbaş, “Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde insanların yaşamının devamı ve kolaylaştırıcı olması gereken anlamlı bir günde, ben oğlumu kaybettim, dahası biz oğlumuzu kaybettik. Bu anlamlı gün, bizim için karanlık bir gün olmaya başladı.

Ama bu karanlık günde çok kısa ömründe anılarını biriktiremedi oğlum ama, gördüğüm kadarıyla Sinopluların sevgisini biriktirerek aramızdan ayrılmış. Belki bu hastane koridorunda beyaz önlüğüyle hastalar için koşuşturacakken, adı öyle anılacakken, bugün şehit ünvanıyla birlikte bu palyatif merkezinde adı anılacak. Kaybımızdan dolayı üzüntülü, ama Sinop’un kendisini sahiplenmesi sevgisini göstermesi ve böyle anlamlı bir yerde isminin verilmesinden dolayı gururluyuz. Ben emeği geçen, bu fikri ortaya koyan ve değerlendiren tüm yöneticilere teşekkür ediyorum. ” ifadelerini kullandı. Vali Köksal Şakalar, “Bir hayatta insanın karşılaşabileceği en zor iş, evladının vefat etmesi, evladının acısını yaşaması. Ama ailemiz de, hastanemiz de hastanede görevli hekimlerimiz ve İl Sağlık Müdürümüz de bu kötü olayı olumlu bir duruma çevirmek için, en azından Berkay’ın ismini yaşatmak için palyatif bakım merkezine onun adını vermeyi düşünmüşler. Çok da uygun olmuş. Bundan sonra burada tedavi hizmeti alan hastalar ve onların yakınları hem Berkay’ı anacaklar, hem ona dua edecekler, acılarına çare bulacaklar. Allah rahmet eylesin, diliyoruz ki terör olayları son bulsun. Ama görüyoruz ki bugünkü olaylar ile; biz bu coğrafyada yaşadığımız sürece bunun bedelini ödemeye devam edeceğiz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin” dedi.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından okunan duanın ardından kurdele kesimi ile açılış gerçekleştirildi.

Törende baba Salim Akbaş’ın üzüntüsü yüzünden okunurken, anne Zeynep Akbaş gözyaşlarını tutamadı. Açılışın ardından Vali Köksal Şakalar, Akbaş ailesi ile birlikte palyatif bakım ünitesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek kendilerine çiçek takdim etti.



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