İstanbul’da yollar bayram etti, boş kalan yollar havadan görüntülendi

-Havadan dron çekimi

-Aktüel kamera



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Ramazan bayramı tatili dolayısıyla İstanbulluların kentten ayrılmasıyla trafik yoğunluğu yüzde 2’ ye düştü. Megakentte bomboş kalan yollar ise havadan görüntülendi. Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar tatil beldelerine ve memleketlerine gitti. Erkenden yola çıkan tatilcilerin kentten ayrılması ile İstanbul’da yollar boşaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi cep trafik verilerine göre kentte yoğunluk yüzde 2’ye düştü. İstanbul'un birçok noktasında yollar boş kalırken Bakırköy'de ve çevresindeki yollar havadan görüntülendi. Görüntülerle boş kalan yollar gözler önüne serildi. (İEÇ-

