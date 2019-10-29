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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

- Ekiplerin belirlenen adrese operasyon düzenlemesi - İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Gaziosmanpaşa'daki 35 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 40 şüpheliyi gözaltına aldıİSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Gaziosmanpaşa'daki 35 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 40 şüpheliyi gözaltına aldı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Gaziosmanpaşa'da 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Uyuşturucuyla Mücadele Polis Uyuşturucu Osmanpaşa 

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