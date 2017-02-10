İstanbul'da uyuşturucu operasyonu



HELİKOPTER DESTEK VERDİ



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.00 sıralarında konvoy halinde hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir'deki Şahintepe ve Ziyagökalp Mahallelerinde önceden belirlenen 14 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat polisleri ve havadan da polis helikopteri destek verdi.

