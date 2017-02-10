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10 Şubat 2017 Cuma günü yayınlandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Vatan Caddesi Emniyet Müdürlüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü 


HELİKOPTER DESTEK VERDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.00 sıralarında konvoy halinde hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir'deki Şahintepe ve Ziyagökalp Mahallelerinde önceden belirlenen 14 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat polisleri ve havadan da polis helikopteri destek verdi.
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