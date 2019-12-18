İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 110 gözaltı

-Bisiklet tekerleklerinin iç lastiklerine gizlenmiş 26 kilo Afyon sakızı

-Tarihin en büyük üretim merkezine yapılan baskın

-Ele geçirilen uyuşturucu haplar ve metamfetamin maddeleri

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( İSTANBUL -EK) İSTANBUL



- Uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir çok ilçede düzenlenen operasyonlarda 95 kilo 400 gram eroin, 77 kilo 500 gram metamfetamin, 100 bin ecstacy hap, 26 kilogram Afyon sakızı ve 840 gram kokain ele geçirildi. Bunlarla bağlantılı toplam 110 şüpheli gözaltına alındı. Çeşitli yerlere saklanan uyuşturucu maddeleri ve operasyon anı saniye saniye polis kamerasına yansıdı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Avcılar, Fatih, Kartal ve Eyüpsultan gibi çok sayıda ilçede operasyon gerçekleştirdi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonun ilki, Küçükçekmece ve Avcılar’da gerçekleştirildi.

Yurda yüklü miktarda uyuşturucu madde sokup iç piyasaya sürüleceği bilgisini alan narkotik polisi, kaçakçıları uzun süre teknik ve fiziki takibe aldı. Ardından 2 ayrı depoya operasyon düzenleyen emniyet güçleri, daralı ağırlığı 95 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Baskınlarda 2’si yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Eğlence mekanına operasyon İkinci operasyon Fatih’teki bir eğlence merkezlerine düzenlendi.

Söz konusu ilçede faaliyet gösteren bir eğlence mekanında metamfetamin maddesinin satışının yapıldığını tespit eden polis, 30 Kasım’da bu adrese baskın düzeldi. Operasyonda, 6 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, yabancı uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarını sürdüren polis, Kartal’da da bazı ev ve iş yerlerine yapılan baskında 840 gram kokain, 10 bin uyuşturucu hap yakalandı. Aynı baskında gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük üretim merkezine baskın Operasyonun en kritik ayağı Beylikdüzü’nde bir depoya düzenlendi.

İran uyruklu uyuşturucu kaçakçılarının, metamfetamin ham maddesini Beylikdüzü’nde bir depoda çoğaltarak yurt geneline süreceklerini tespit eden polis, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen narkotik polisi, 71 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ile bisiklet tekerleklerinin iç lastiklerine gizlenmiş 26 kilo Afyon sakızı ele geçirdi. Deponun, metamfetamin maddesinin çoğaltılmasında kullanılan bir merkez olduğu ve Cumhuriyet tarihinde yakalanan en büyük üretim merkezi olduğu kaydedildi. Baskında gözaltına alınan 2 İranlı şüphelinin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Sokak satıcılarına göz açtırılmıyor Ayrıca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarına ara vermeden sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube polisi, 16 Aralık’ta bu kez uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına baskın düzenledi.

Tespit edilen 131 şüphelinin yakalanması için Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Esenyurt, Güngören, Beyoğlu, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Pendik ve Sultanbeyli’de 115 ayrı adrese baskın düzenlendi.

Toplam 103 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda 1 kilo 646 gram esrar, 45 gram kokain, 4 bin 600 uyuşturucu hap ve yarım kilonun üzerinde sentetik kannabinoid türü madde ele geçirildi. Sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan şüphelerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü kaydedildi. Operasyon anları saniye saniye polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis ekiplerinin adreslere baskın yaptığı görülüyor. Adreste bulunan baza, dolap, çekmece ve çeşitli yerlere zulalanmış halde uyuşturucu maddeleri ele geçirdiği görülüyor.



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