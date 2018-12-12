Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da üst geçitler beyaza büründü İzle

İstanbul'da üst geçitler beyaza büründü İzle

üst geçitlerden detay

Üst Geçit Yağan Kar Yağışı 

-Kar yağışı detayı
-fotoğraf çeken vatandaşlar

( İSTANBUL )- Vatandaşlar mevsimin ilk karında bol bol selfie çekti İSTANBUL

- İstanbul'da mevsimin ilk karı, üst geçitleri beyaza bürüdü. Vatandaşlar yağan kar manzarasında bol bol selfie çekti. İstanbul'da saat 9. 00 sıralarında başlayan kar yağışı, Beylşkdüzü'nde bulunan üst geçitleri beyaza bürüdü. Vatandaşlar beklemedikleri yağış karşısında şaşkınlık yaşarken kar manzarasında bol bol selfie çekti. Zaman zaman rüzgarla birlikte tipiye dönüşen kar yağışından korunmak isteyen vatandaşlar, çareyi şemsiye kullanmakta buldu. Vatandaşların kaymamak için dikkatle yürüdükleri görüldü.

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı