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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da “Türkiye Güven Huzur-5” uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul’da “Türkiye Güven Huzur-5” uygulaması gerçekleştirildi

Yapılan uygulamalardan görüntüler

( İSTANBUL -EK)- Çeşitli noktalarda çok sayıda polis ekibi kara, hava ve denizde uygulama gerçekleştirdi- 101 bin personelin katıldığı uygulamada okul çevrelerinde de arama yapıldı İSTANBUL

Strateji Deniz Polisi Köpek Akalan Polis Ekipleri 


- İstanbul’da “Türkiye Güven Huzur-5” uygulaması kapsamında 101 bin polisin katılımıyla çok sayıda noktada uygulama gerçekleştirildi.
Kara, hava ve denizde yapılan uygulamalarda okul çevresi gibi birçok stratejik noktalarda denetim yapıldı. 2018-2019 Eğitim ve öğretim yılının başlamasına 6 gün kala İstanbul’da “Türkiye Güven Huzur-5” uygulaması çerçevesinde 81 ilde asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin önlenmesi amacıyla yurt genelinde, kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerde 101 bin polis ile uygulama gerçekleştirildi.
İstanbul’da 39 ilçede gerçekleştirilen uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.
2018 eğitim ve öğretimin başlaması öncesi huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişileri tespit ederek yakalamaya yönelik, başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi hedefleniyor. Polis kara ve denizde kuş uçurtmadı Öte yandan uygulama kapsamında polis ekipleri, Şişli Darülaceze Caddesi üzeri başta olmak üzere çeşitli noktalarda geniş çaplı denetim yaptı. Şüpheli araçları durdurarak didik didik arayan polis, vatandaşların da GBT’lerini sorguladı. Narkotik köpekleriyle de araçlar ve çevrede arama yapıldı. Otomatik silahlarla önlem alan polis çevrede kuş uçurtmadı. Denizde ise Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, hazırlıklarını tamamlayarak Haliç’te tekne ve vapurlar üzerinde uygulama yaptı. Araçların evraklarının kontrol eden deniz polisi, boğazda yaptığı denetimlerde dosta güven düşmana korku saldı.
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