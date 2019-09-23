İstanbul’da trafiği kilitleyen intihar girişimi

-Trafikten görüntü

-Basında bekleyen vatandaş

-Ambulans ve polis ekiplerinden görüntü

-Trafikten görüntü

-Detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Şirinevler E-5 karayolu mevkiinde üst geçitten atlayan bir şahısa yoldan geçmekte olan bir araç çarptı. Olay nedeniyle trafik Mecidiyeköy istikametinde bir süre durma noktasına geldi. Olay sabah 07.00 sıralarında E-5 karayolu Şirinevler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre metrobüs köprüsünün korkuluklarına çıkan bir şahıs kendisini metrelerce yüksekten E-5 karayoluna bıraktı. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir araç intihar eden vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen şahısın yardımına o sırada yoldan geçen bir vatandaş koştu. Çevrede ki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Dakikalarca yerde yatan şahsın basında bekleyen vatandaş olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerine şahsın durumuyla ilgili bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği keserken sağlık ekipleri de yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olay nedeniyle trafiğe kapanan trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Şahsın hastaneye kaldırılması ile yol trafiğe açıldı.

