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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da şov yapan bisikletli gencin ölümden döndüğü kaza kamerada

İstanbul’da şov yapan bisikletli gencin ölümden döndüğü kaza kamerada

Gençlerin akrobatik hareket yapması

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekibi Bisiklet Sağlık Ekipleri 

-Merdivenlerden inmesi
-Tek tekerlek üzerinde gitmeleri
-Merdivenden sahile inmeleri
-Gencin merdivenden inerek takla atması
-Yere düşerek bayılması
-Hastanede tedaviye götürülmesi

( İSTANBUL - ÖZEL)- Büyükçekmece’de merdivenlerden bisikletle inmek isteyen genç basamaklardan takla attı- Ölümden dönen genci başında kask kurtardı İSTANBUL

- Büyükçekmece’de bisikletle park ve yollarda akrobatik hareketler yapan bisikletli gençlerden biri merdivenlerden ineceği esnada yaklaşık 30 basamaktan takla atarak yere düştü. Bayılarak başından hafif şekilde yaralanan genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı. Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde bisikletleriyle dolaşan 3 genç, semtteki parklarda akrobatik hareketler yapmaya başladı.
Kimi zaman bisikletle tek tekerlek üzerinde giden kimi zamanda merdivenlerden inen gençler yürekleri ağza getirdi. Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği gençler, trafiğe açık sokak ve caddelerde araçları umursamadan tek tekerlek üzerine giderek hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye attı. Gezintilerine devam eden gençler ardından Mimar Sinan sahiline inmek istedi. Hazırlıklarını tamamlayan gençler sahile inmek için kullanılan merdivenlerden teker teker inmeye başladı.
Tehlikeli inişlerini gerçekleştiren gençlerden biri şov uğruna bisikletiyle tekrardan merdivenleri tırmandı. Şov yapacağım derken ölümden döndü Merdivenlerin başına çıkan genç ardından bisikletine binerek yokuş aşağıya gelmeye başladı.
Ancak ön tekerleği merdivene takılan talihsiz genç yaklaşık 30 basamaktan aşağıya takla attı. Başını sert bir şekilde zemine vuran genç bayıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı genci ilk müdahalenin ardından ambulansa Mimar Sinan Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Burada tedavisi yapılan genç ardından taburcu edildi. Gencin kaza geçirdiği esnada başındaki kaskın hayatını kurtarıldığı belirtildi. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı (DCC-YM-
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