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14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da sigara kaçakçılarına operasyon: 137 bin sigara ele geçirildi

İstanbul’da sigara kaçakçılarına operasyon: 137 bin sigara ele geçirildi

Polis kamerasına yansıyan operasyon

Sigara Kaçakçılığı Alkollü İçki İçki Şişesi Kaçak Sigara Kaçak İçki 

-Ele geçirilen içki ve sigaralar
-Ele geçirilen malzemeler drone görüntüsü

( İSTANBUL - TOPLU)- Operasyonlarda, yurda kaçak olarak sokulan 137 bin paket kaçak sigara ile 224 adet sahte bandrollü içki ele geçirildi- Olayla bağlantılı 4 şüpheli gözaltına alındı İSTANBUL

- İstanbul’da polisin düzenlediği operasyonlarda, yurda kaçak olarak sokulan 137 bin paket kaçak sigara ile 224 adet sahte bandrollü ve bandrolsüz satışa hazır halde dolu alkollü içki ele geçirildi. Olayla bağlantılı 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, sigara ve içki kaçakçılığına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi.
Silahlı terör örgütlerinin mali kaynakları arasında yer alan sigara kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen soruşturmada, yurda kaçak yollarla getirilen bandrolsüz sigara kolileri ile kaçak içkilerin Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde iki depoda saklandığını tespit eden emniyet ekipleri, suç şebekesine ait depolara önceki gün ve bugün baskın düzenledi.
Operasyonda 137 bin paket kaçak sigara, 224 adet sahte bandrollü ve bandrolsüz satışa hazır halde dolu alkollü içki şişesi, 950 adet sahte etiket ve 2 bin 500 adet sahte bandrol ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu ifade edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. (SK-ÖFA
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