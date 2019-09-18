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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da sahte nargile tütünü imalathanesine baskın

İstanbul’da sahte nargile tütünü imalathanesine baskın

-Operasyondan görüntüler

İmalathane Sanayi Sitesi 

--Sahte nargile tütünleri
--İmalatta kullanılan makine ve tütünler
--Şüphelinin görüntüsü
--Genel ve detaylar

( İSTANBUL )- Piyasa değeri 300 bin TL olan 1 buçuk ton sahte nargile tütünü ele geçirildi İSTANBUL

- Eyüpsultan’da sahte nargile tütünü üretilen adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri 300 bin TL olan 1 buçuk ton sahte nargile tütünü ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu Eyüpsultan’daki bir sanayi sitesinde sahte nargile tütünü üretildiği belirlendi. Sanayi sitesindeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda piyasa değeri 300 bin TL olan 1 buçuk ton satışa hazır halde sahte nargile tütün, 250 kilogram işlenmemiş tütün, metal kutular içerisinde glikoz ve gliserin, sahte nargile tütünü üretiminde kullanılan makineler ele geçirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili M.S. isimli bir şüpheliyi gözaltına aldı. (CS- MB-
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