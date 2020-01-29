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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor

vatandaşlardan görüntü

Sağanak Yağış Akalan Aritas 

-detaylar

( İSTANBUL -EK)- Trafik yoğunluğu yüzde 81’lere ulaştı İSTANBUL

- İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yüzde 81'e ulaştı.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayarak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların altında ve duraklarda bekleyerek yağmurdan kaçmaya çalışırken, hazırlıklı olanlar ise şemsiyeleriyle yoluna devam etti. Mesainin bitimiyle birlikte ise İstanbul trafiğinde de yoğunluk yaşandı. Yer yer İstanbul trafiğinin durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yüzde 81'lere çıktığı görüldü.

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