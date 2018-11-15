İstanbul’da nefes kesen rehine kurtarma operasyonu

-Operasyon anı

-Kavuşma anı

-Şube çıkışı



( İSTANBUL )- Bağcılar’da Pakistanlı genci kaçırıp ailesini görüntülü arayıp fidye istediler- 130 bin dolar fidye isteyen şüphelileri polis yakaladı İSTANBUL



- Bağcılar’da Pakistan uyruklu adam, dini nikahlı eşiyle ilişkisi olduğunu iddia etti. Pakistanlı genci kaçırarak 50 bin dolara Afganistanlı fidye çetesine teslim etti. Genci teslim alan Afganistan uyruklular, ailesini görüntülü arayarak 130 bin dolar fidye istedi. Fidye pazarlığını görüntülü aramayla yapan şahıslar polisin nefes kesen operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Bağcılar’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ülkeye kaçak yollarla girerek semtte arkadaşlarıyla bir evde yaşayan Pakistan uyruklu Shabbır A.(26), bir süre önce dini nikahlı olan Asma J.(26) ile ilişki yaşamaya başladı.

Bu durumu öğrenen Asma’nın eşi Muhammed A.(30), Shabbır’ı kaçırmak için plan yaptı. Plan kapsamında eşi Asma’ya, “Sen karışmayacaksın, onu Afganistanlılara satacağım” diyen Muhammed ardından Sultangazi’deki bir arkadaşına ulaştı. Arkadaşının siyah bir minibüs kiralayarak beklemeye başladı.

Durum devam ettiği esnada plan kapsamında Asma, eşinin zorlamasıyla Shabbır’ı konuşmak işin Bağcılar’daki evine çağırdı. Derdest edip minibüsle kaçırdılar Eve giden genç burada Muhammed ve plan yaptığı 6 arkadaşı tarafından derdest edildi. Gencin ellerini ve ayaklarını bağlayan şüpheliler, kiralık siyah bir minibüse koyarak Ümraniye’deki bir eve kaçırdı. Olayın ardından Shabbır’ın arkadaşları onu aramaya başladı.

Cep telefonununa gence ulaşamayan arkadaşları, Asma’nın evine gitti. Burada Asma’yı sorguya çeken gencin arkadaşları yerini söylememesi üzerine kadını Esenyurt Kıraç Polis Merkezine götürdü. Kadına burada polis ekipleri tarafından kaçak yollarla ülkeye girdiği için idari işlem yapıldı. Kadının teslim edilmesinin ardından gencin arkadaşları durumu amcası Mazhar H.’ye anlattı. Nefes kesen operasyon Bunun üzerine gencin amcası savcılığa başvuruda bulundu ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı Rehine Kurtarma ve Müzakere timi konuyla ilgili çalışma başlattı. Çalışma kapsamında tim, hiçbir veri ve güvenlik kamera görüntüsüne ulaşamadı. Bağcılar’da gencin evine giden polis, son olarak Asma’nın evine gittiğini belirledi. Ancak kadını ve eşini evde bulamadı. Kadını aramaya başlayan polis, gencin arkadaşlarına ulaştı ve kadının polis merkezinde olduğunu öğrendi. Karakola giden tim kadın ile görüşerek kocasını arattırdı. Bu sayede kadın ve eşi gözaltına alındı. Ailesini görüntülü arayarak fidye istediler Kadın ve eşinin ifadeleri doğrultusunda çalışma yapan tim, gencin Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi Koçyiğit Sokak’taki bir gecekonduda tutulduğunu tespit etti. Yaklaşık 30 gecekonduya tek tek bakan polis, geçtiğimiz Pazar günü saat 20.00 sıralarında kaçırılan Shabbır’ı elleri ve ayakları bağlanmış halde buldu. Evin içerisindeki 6 şüpheli ise gözaltına alınarak şubeye götürüldü. Operasyon anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan şüphelilerin 50 bin dolara Muhammed’den satın aldığı gencin ailesini cep telefonuyla görüntülü arama yaparak 130 bin dolar fidye istedikleri tespit edildi. Gözaltına alınan Asma J.(26), Muhammed A.(30), Afganistan uyruklular Maşi P.(22), Muhammed Ahmet İ. (19), Hamid S.(20), Aga G.(19), Seyfiullah A.(19) ve Şayezb M.(22) şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

