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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da narkotik operasyonunda gözaltına alınan 80 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da narkotik operasyonunda gözaltına alınan 80 şüpheli tutuklandı

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Akalan Narkotik Narkotik Operasyonu Pitbull Şafak Vakti 


- İstanbul’un 13 ilçesinde şafak vakti 500 polisin katılımıyla önceden belirlenen 90 adrese eş zamanlı yapılan narkotik operasyonunda gözaltına alınan pitbull köpekli kadın torbacının da aralarında bulunduğu 80 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün Beyoğlu ve Küçükçekmece başta olmak üzere 13 ilçede 90 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 500 polisin katılımıyla yapılan operasyonda koçbaşı ve levye ile kırılarak girilen evlerde aralarında pitbull köpekli torbacının bulunduğu 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 80 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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